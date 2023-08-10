«Ахмат» потерпел уже четыре поражения в новом сезоне, три из них – дома

Грозненский «Ахмат» в недавно стартовавшем сезоне потерпел уже четыре поражения в рамках своих официальных матчей. Несколько минут назад команда уступила дома «Балтике» в рамках второго тура группового этапа Кубка России – 0:2.

Ранее команда проиграла на «Ахмат Арене» в РПЛ самарским «Крыльям Советов» (1:2), столичному ЦСКА (2:3). А также уступила «Зениту» в первом туре группового этапа Кубка России – 0:2.

Единственную победу подопечным Сергея Ташуева удалось одержать в третьем туре Премьер-лиги – в матче с «Сочи» на выезде грозненцы победили со счётом 2:1 и взяли три очка.

Напомним, что по итогам сезона-2022/23 «Ахмат» стал пятым в турнирной таблице РПЛ.

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