Тарханов заявил, что «Урал» не проиграет «Спартаку»

Российский тренер Александр Тарханов высказался перед матчем четвёртого тура чемпионата России «Урал» - «Спартак».

Эксперт считает, что обе команды хорошо стартовали в новом сезоне, «Спартак» неплохо действует в атаке, но «Урал» надежен в обороне и дома будет стараться не проиграть.

«Думаю, «Урал» не должен проиграть. Жду минимум ничью, а там как повезет. Естественно, что и те, и другие будут стараться выиграть», — цитирует Тарханова Betonmobile.

После трех туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, а «Урал» занимает четвертую строчку. Очный поединок между командами пройдет 11 августа и начнется в 18:00 по мск. Портал LiveResult будет освещать события встречи в текстовом формате.