«Боец, резкий парень»: Кечинов оценил дебют Рябчука за «Спартак»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о дебюте новичка «красно-белых» Олега Рябчука. Он пришёлся на ярчайший матч его клуба против «Пари НН», который завершился со счётом 5:4 в минувший вторник. Рябчук появился на поле во второй половине встречи.

«Заметил по игре, что он боец, резкий парень. Думаю, что он поможет команде, однако клубу обязательно еще нужен защитник в центр обороны. Прямо кровь из носу. Необходим тот, кто с Джикией сможет руководить обороной», - цитирует Кечинова «Матч ТВ».

Напомним, что Рябчук перебрался в московский клуб из греческого «Олимпиакоса». Сумма перехода составила 6 млн евро.

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