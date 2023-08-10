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Новосельцев: «В «Спартаке» появилась яркая искра»

10 Августа 2023 • 21:15 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 19 ч. 26 мин.

Бывший защитник «Ростова» Иван Новосельцев оценил результаты «Спартака» на старте нового сезона.

«На этом отрезке бросилось в глаза, что как будто в этом сезоне появилась какая‑то такая яркая искра именно в команде, между игроками, между футболистами и тренерским штабом», — заявил Новосельцев «Матч ТВ».

«Спартак» является лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги, добыв максимальное количество баллов (9) в стартовых трех турах.

Завтра, 11 августа, «красно-белых» ждет непростой матч в Екатеринбурге против «Урала». Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая стартует в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Иван Новосельцев
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