Владимир Федотов: «Только ЦСКА проголосовал за другой календарь»

Наставник ЦСКА Владимир Федотов высказался о календаре на старте нового сезона. Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что недоволен расписанием матчей.

«Календарь для всех одинаковый. Смотрите, одни мы проголосовали за другой календарь, остальные 15 клубов проголосовали за этот. Неужели они не видели и не смотрели, как он выглядит», — заявил Федотов «Спорт-Экспрессу».

Специалист отметил, что если «Спартак» принял такой вариант календаря, значит, Абаскаль не участвовал в этом решении.

В стартовых трех турах ЦСКА набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

13 августа «армейцы» примут на своем поле «Сочи». Встреча четвертого тура РПЛ начнется в 20:00 по мск.