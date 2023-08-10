Пименов: «Игроки «Спартака» сейчас – одни из лучших в России в атаке»

Бывший российский форвард Руслан Пименов оценил сегодняшнее состояние московского «Спартака». По словам эксперта, «красно-белые» - одни из лучших команд России, что касается атаки.

«Игроки «Спартака» сейчас – одни из лучших в России в атаке. Из матча в матч они это доказывают, забивая больше голов, чем соперник. Но с защитой пока большие проблемы», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем официальном матче игроки «Спартака» забили пять голов в ворота «Пари НН», пропустив четыре раза.

Ранее сообщалось, что состав «Спартака» может покинуть один из форвардов.