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Селихов и Николсон пропустят матч «Спартака» с «Уралом»

10 Августа 2023 • 20:39 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 21 ч. 0 мин.

Голкипер «Спартака» Александр Селихов и нападающий команды Шамар Николсон не примут участие в предстоящем матче против «Урала».

«Селихов продолжает восстанавливаться. Шамар набирает форму и работает по индивидуальной программе», — приводит слова руководителя пресс-службы «красно-белых» Дмитрия Зеленова «РИА Новости».

В текущем сезоне оба футболиста на поле не появлялись. Селихов начал чемпионат в качестве резервного вратаря, а Николсон недавно присоединился к команде. Напомним, ямайский форвард участвовал в Золотом кубке КОНКАКАФ.

Матч четвертого тура РПЛ «Урал» - «Спартак» пройдет завтра, 11 августа. Начало встречи запланировано на 18:00 по мск. Текстовая трансляция игры пройдет на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Александр Селихов Дмитрий Зеленов Шамар Николсон
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