Селихов и Николсон пропустят матч «Спартака» с «Уралом»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов и нападающий команды Шамар Николсон не примут участие в предстоящем матче против «Урала».

«Селихов продолжает восстанавливаться. Шамар набирает форму и работает по индивидуальной программе», — приводит слова руководителя пресс-службы «красно-белых» Дмитрия Зеленова «РИА Новости».

В текущем сезоне оба футболиста на поле не появлялись. Селихов начал чемпионат в качестве резервного вратаря, а Николсон недавно присоединился к команде. Напомним, ямайский форвард участвовал в Золотом кубке КОНКАКАФ.

Матч четвертого тура РПЛ «Урал» - «Спартак» пройдет завтра, 11 августа. Начало встречи запланировано на 18:00 по мск. Текстовая трансляция игры пройдет на портале LiveResult.