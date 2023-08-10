Пономарёв — о матче с «Сочи»: «ЦСКА захочет реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Факела»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился прогнозом на матч четвёртого тура чемпионата России, в котором «армейцы» сыграют против «Сочи».

«ЦСКА захочет реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Факела», поэтому настрой будет серьезный. Думаю, что ребята как следует настроятся и уверенно победят 2:0», — заявил Пономарёв «РБ Спорту».

Напомним, ЦСКА проиграл «Факелу» в групповом этапе Кубка России со счетом 0:2.

Встреча между «армейцами» и «Сочи» в рамках четвертого тура РПЛ состоится 13 августа. Начало игры запланировано на 20:00 по мск.

На данный момент команда Владимира Федотова занимает пятое место в РПЛ, набрав шесть очков.