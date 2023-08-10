В «Ахмате» наградили лучшего игрока прошлого сезона

Молодой полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев был награждён клубом перед матчем Кубка России с «Балтикой». Его признали лучшим игроком прошлого сезона в составе своей команды и вручили памятный приз.

Напомним, что прямо сейчас Садулаев не может помочь своей команде – он восстанавливается от травмы крестообразных связок колена. По плану, вернуться в состав футболист должен в ноябре.

«Ахмат» принимает «Балтику» в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Следить за событиями матча можно в текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.