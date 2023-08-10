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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ахмате» наградили лучшего игрока прошлого сезона

10 Августа 2023 • 20:28 Комментировать
Ахмат
0:1
Балтика
перерыв

Молодой полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев был награждён клубом перед матчем Кубка России с «Балтикой». Его признали лучшим игроком прошлого сезона в составе своей команды и вручили памятный приз.

Напомним, что прямо сейчас Садулаев не может помочь своей команде – он восстанавливается от травмы крестообразных связок колена. По плану, вернуться в состав футболист должен в ноябре.

«Ахмат» принимает «Балтику» в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Следить за событиями матча можно в текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Лечи Садулаев
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АХМАТ БАЛТИКА
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