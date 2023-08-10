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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов не считает, что «Рубин» провалил старт сезона

10 Августа 2023 • 20:16 Комментировать
Ростов
...
Рубин
1 2.25 X 3.25 2 3.25
12.08 20:00

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос о результатах казанцев под руководством Рашида Рахимова.

«Сказать, что «Рубин» провалил старт сезона нельзя, содержание игры опровергает этот тезис. По игре нет провалов. Бывает так, что не везет команде», — цитирует Билялетдинова «Татар-информ».

За три тура «Рубин» набрал два очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующим соперником команды Рахимова станет «Ростов». Матч четвертого тура РПЛ состоится в субботу, 12 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Ринат Билялетдинов
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