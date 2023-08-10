Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на расторжение в одностороннем порядке Матиасом Норманном контракта с «Ростовом» и «Динамо».

«Во-первых, я не пресс-секретарь Норманна, но его резон я понимаю. Но тут ничего удивительного для меня», — сказал Губерниев.

27-летний норвежец защищал цвета «Динамо» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Ростову». В нынешнем сезоне Норманн сыграл лишь один матч в Российской премьер-лиге и результативными действиями не отметился.