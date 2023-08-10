Божович – о Спаллетти: «Тренер он замечательный, но нельзя себя так вести»

Знаменитый тренер Миодраг Божович высказался о своём коллеге по цеху – итальянце Лучано Спаллетти.

«Тренер он замечательный, но нельзя так себя вести! Когда его «Наполи» проиграл «Спартаку» в Лиге Европы, Рую Витории даже руку не пожал. Как так можно? Как о тренере о нём не скажу плохого слова, но человеческие качества – это другое», - делится Божович для «Спорт-Экспресса».

Божович добавил, что в конце 2009 года он был главным конкурентом Спаллетти за место главного тренера питерского «Зенита». В итоге вакантное место досталось итальянцу.

Ранее балканский тренер назвал свой самый грустный момент в карьере.