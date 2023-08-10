Защитник «Сочи» Дркушич не перейдёт в «Црвену Звезду»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Црвену Звезду».

«Скажем так, переговоры были, но клубы так и не смогли договориться. На данный момент «Сочи» и «Црвена Звезда» переговоры не ведут», — приводит слова Ратковицы «Спорт-Экспресс».

При этом агент отметил, что трансферное окно все еще открыто, поэтому возможны различные варианты.

Ранее сообщалось, что «Сочи» не хочет продавать Дркушича менее чем за три миллиона евро, но сербский клуб не устраивает такой высокий ценник.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел три матча в Российской премьер-лиге и отметился одним забитым мячом.