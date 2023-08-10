Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Сочи» Дркушич не перейдёт в «Црвену Звезду»

10 Августа 2023 • 20:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
1 1.55 X 4.10 2 5.90
13.08 20:00

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Црвену Звезду».

«Скажем так, переговоры были, но клубы так и не смогли договориться. На данный момент «Сочи» и «Црвена Звезда» переговоры не ведут», — приводит слова Ратковицы «Спорт-Экспресс».

При этом агент отметил, что трансферное окно все еще открыто, поэтому возможны различные варианты.

Ранее сообщалось, что «Сочи» не хочет продавать Дркушича менее чем за три миллиона евро, но сербский клуб не устраивает такой высокий ценник.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел три матча в Российской премьер-лиге и отметился одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Сочи Ваня Дркушич Младен Ратковица трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СОЧИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.08.23 в 18:00
Урал Урал
Спартак Москва Спартак Москва
3.70 3.70 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Августа
20:54 · Кубок России
«Балтика» выиграла первый тайм у «Ахмата» благодаря автоголу
20:39 · Россия. Премьер-лига
Селихов и Николсон пропустят матч «Спартака» с «Уралом»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о матче с «Сочи»: «ЦСКА захочет реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Факела»
20:28 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» наградили лучшего игрока прошлого сезона
20:25 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис заявил, что Тюкавин сильнее Смолова
20:16 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов не считает, что «Рубин» провалил старт сезона
20:11 · Россия. Премьер-лига
Божович – о Спаллетти: «Тренер он замечательный, но нельзя себя так вести»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» Дркушич не перейдёт в «Црвену Звезду»
20:02 · Кубок России
Игнашевич: «Непростые погодные условия, очень жарко, только в этом вижу главную трудность»
19:58 · Кубок России
Ташуев: «Балтика» - сильная команда, не стала шарахаться, сохранила костяк и точечно усилилась»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Гайч: «Тренерский штаб ЦСКА проделывает великолепную работу»
19:47 · Россия. Премьер-лига
​Жемалетдинов снова в общей группе «Локомотива»
19:42 · Россия. Премьер-лига
​Дуарте считает Абаскаля лучшим тренером в РПЛ
19:42 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов назвал причину возвращения в Россию
19:30 · Кубок России
«Ахмат» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Все новости
Рекомендуем