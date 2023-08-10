Гайч: «Тренерский штаб ЦСКА проделывает великолепную работу»

Аргентинский форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч поделился впечатлениями от начала сезона в исполнении его команды и оценил работу тренерского штаба «армейцев».

«Пока рано говорить о шансах на победу в РПЛ, не так много игр прошло. Но наш тренерский штаб проделывает великолепную работу, мы можем бороться за чемпионство и Кубок России. В прошлом сезоне похожим составом мы добились отличных результатов, надеюсь, усиления будут ещё», - цитирует Гайча ТАСС.

Напомним, что в РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице после пяти туров. В грядущем, четвёртом туре команда Владимира Федотова примет дома «Сочи».

Ранее аргентинец высказался о возвращении в Россию.