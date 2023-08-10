​Жемалетдинов снова в общей группе «Локомотива»

Полузащитник Рифат Жемалетдинов снова занимается в общей группе «Локомотива». 26-летний футболист готов выйти на поле в ближайшей игре чемпионата России против «Крыльев Советов», которая пройдёт в субботу. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Ранее Жемалетдинов пропускал матчи «Локомотива» против ЦСКА в Премьер-лиге (поражение 1:4) и против «Рубина» в Кубке России (победа 1:0).

Матч «Локомотив» - «Крылья Советов» стартует 12 августа в 15:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию этой встречи в текстовом формате, которую проведёт портал LiveResult.