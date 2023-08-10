​Дуарте считает Абаскаля лучшим тренером в РПЛ

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос, является ли Гильермо Абаскаль лучшим тренером Российской премьер-лиги.

«Думаю, что да: по стилю игры и технике, которую он ставит», - сказал Дуарте, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Под руководством Гильермо Абаскаля «Спартак» шикарно стартовал в новом сезоне – команда выиграла все пять прошедших матчей чемпионата и Кубка России.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в пятницу, 11 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Урала» на выезде в четвёртом туре Премьер-лиги.