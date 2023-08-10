Кудряшов назвал причину возвращения в Россию

Летний новобранец «Факела», 36-летний защитник Фёдор Кудряшов назвал свою причину возвращения в Россию. Напомним, что последние три года карьеры защитник выступал в Турции за середняк местной Суперлиги – «Антальяспор».

«По России я соскучился, по русским я соскучился. Хотя в Анталье достаточно много русскоговорящих, но всё равно», - рассказал футболист пресс-службе РПЛ.

Напомним, что Кудряшов после возвращения на родину подписал с воронежским «Факелом» годичный контракт. Ранее он уже признался, что хотел бы остаться в новой команде на более долгий срок, если сезон сложится удачно.