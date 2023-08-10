Кривцов: «Физически «Краснодар» чувствует себя хорошо»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос о текущем состоянии команды.

«Провели хорошие сборы, многое отработали, и на данный момент виден результат. Команда чувствует хорошо себя физически и во всех планах», — приводит слова Кривцова Metaratings.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек появился на поле в пяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков. Столько же баллов у лидирующего «Спартака», но «красно-белые» впереди по дополнительным показателям.

В четвертом туре РПЛ «быки» сыграют с «Оренбургом». Матч пройдет 12 августа, начало — в 17:30 по мск.