В «Оренбурге» рассказали, сколько пропустит травмированный Воробьёв

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв рассказал, на какой срок выбыл нападающий южноуральцев Дмитрий Воробьёв. Он получил травму вчера во время кубкового матча против «Сочи» (2:0).

«Вывихнул локтевой сустав, повредил связки, но без переломов обошлось. Точно рассчитать не скажу, но примерно он выбыл на три-пять недель», - цитирует Андреева Sport24.

Напомним, что 25-летний игрок «Оренбурга» получил травму в результате неудачного падения на газон. Игрока унесли с поля на носилках.

Следующий официальный матч подопечные Иржи Ярошика проведут 12 августа - в этот день команда примет дома «Краснодар» в рамках четвёртого тура РПЛ.