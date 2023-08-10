​Дзюба пропустит ближайший матч «Локомотива»

Форвард Артём Дзюба не поможет «Локомотиву» в ближайшем матче Премьер-лиги против «Крыльев Советов». На восстановление после повреждения Дзюбе нужно около десяти дней. Опытный нападающий также рискует пропустить игру против «Краснодара». Обо всём этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Ранее из-за проблем со здоровьем 34-летний Дзюба пропустил матч группового этапа Кубка России против «Рубина».

«Локомотив» сыграет против «Крыльев Советов» 12 августа, а против «Краснодара» - 19 августа. После трёх сыгранных туров команда Михаила Галактионова имеет четыре зачётных балла в своём активе.