«Закрылся в туалете и плакал»: Божович назвал самый тяжёлый момент в тренерской карьере

Знаменитый тренер-легионер РПЛ Миодраг Божович назвал самый тяжёлый момент в его тренерской карьере. Он случился в 2008 году, когда пермский «Амкар», его первый клуб в России вышел в финал Кубка страны и проиграл ЦСКА в серии пенальти.

«Тот матч судил Сухина. ЦСКА нам второй гол из офсайда забил, и всю игру судья их тянул. И всё равно счастье было рядом! Вели и играли очень хорошо, в дополнительное время были в порядке, но проиграли в серии пенальти. Мы были ближе к победе, я после игры в туалете закрылся и плакал. А Сухину я до сих пор ненавижу», - вспоминает Божович для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что «красно-чёрные» вели в основное время матча со счётом 2:0, но в итоге основное и дополнительное время завершились ничьей – 2:2. В серии пенальти точнее оказались «армейцы» - 4:1.

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