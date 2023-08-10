​Айртон не жалеет об уходе из «Спартака» - агент

Агент Карлос Лейте, который работает с экс-игроком «Спартака» Айртоном, дал комментарий насчёт возможного возвращения футболиста в Россию.

«Айртон не жалеет об уходе из «Спартака». Сейчас он успешно выступает за «Фламенго» и даже вызывался в сборную Бразилии. В России он провёл отличное время, «Спартак» - большой клуб, но только всевышний знает, что будет дальше», - сказал агент Айртона, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

За «Спартак» Айртон выступал в 2019-2022 годах. За московскую команду бразилец провёл 108 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал 11 результативных передач на партнёров.

Добавим, что ближайший матч «Спартак» проведёт 11 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Урала» на выезде в четвёртом туре Премьер-лиги. В трёх прошедших матчах чемпионата московская команда набрала максимальное количество очков - девять.