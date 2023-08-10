Классен — о календаре: «У «Спартака» много игроков, поэтому проблемой это точно не будет»

Защитник «Спартака» Леон Классен ответил на вопрос о тяжёлом календаре на старте сезона.

«У нас слишком много игр, но это даже хорошо. У нас много игроков, ротация, поэтому проблемой это точно не будет», — приводит слова Классена «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в двух матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

После трех туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги. В следующем матче «красно-белых» ждет встреча с «Уралом», которая пройдет в Екатеринбурге 11 августа. Начало игры запланировано на 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию данного события.