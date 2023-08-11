«Спартак» приобрёл молдаванина, ЦСКА – узбека, а Оздоев сменил Турцию на Грецию: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Вовсю разгорелся уже чемпионат и Кубок России, но команды продолжают менять состав. «Зенит» явно ослабел без Малкома и с немотивированным Венделом, поэтому вышел на рынок. «Спартак» и ЦСКА оформили по усилению, а Магомед Оздоев продолжил путешествие по Европе. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» представил нового защитника

Пять побед в пяти матчах на старте сезона и не плохая работа на трансферном рынке. Московский «Спартак» во всеуслышание заявляет о своих чемпионских амбициях. На неделе состоялось то, что анонсировали уже давно – укрепление фланга обороны. Наконец-то подъехал Олег Рябчук из «Олимпиакоса» и даже успел дебютировать в невероятно эмоциональном матче против «Пари НН», в котором «Спартак» с 3:4 вырулил на 5:4.

Хотя Рябчуку не привыкать к таким эмоциям на трибунах, он всё-таки играл в Греции. Левый защитник «Олимпиакоса» и сборной Молдовы обошёлся «красно-белым» в 7 миллионов евро. 25-летний Олег Рябчук – левоногий защитник, имеющий за плечами хороший опыт игры в Европе: числился в «Порту», играя в основном за вторую команду, два сезона был основным в «Олимпиакосе», провёл 41 матч за сборную Молдовы.

Первое приобретение ЦСКА

Болельщики ЦСКА явно заметили в заявке команды огромное количество молодёжи. Владимир Федотов делает это не от хорошей жизни, частенько не набирается даже заявка на матч, и это при активном использовании 18-летних юнцов. И вот, наконец, подоспели трансферы. Правда, тут ЦСКА тоже не работает на готовых звёзд. У «Пахтакора» был приобретён 19-летний форвард Аббосбек Файзуллаев, у которого накопилось всего-то 5 неполных матчей во взрослом футболе. А произвёл впечатление он на недавнем молодёжном чемпионате мира, где и был замечен скаутами ЦСКА. Дебют в РПЛ может состояться уже в эти выходные.

Магомед Оздоев продолжает путешествие по Европе

Дела не российского чемпионата, но российские. Экс-полузащитники «Зенита» расползлись по Европе. Далер Кузяев наконец осуществил мечту и уехал в «Гавр», а Магомед Оздоев меняет уже второй клуб за пределами РПЛ. Шли разговоры о возможном возвращении в России, но нет из «Фатиха Карагюмрюк» полузащитник проследовал в греческий ПАОК. Турецкий клуб ещё и заработал на продаже Оздоева, выручив один миллион евро. А 30-летний Магомед подписал контракт на два года и теперь будет выступать в чемпионате Греции.

Европейские чемпионаты

«ПСЖ» обновляет атаку

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Наконец-то мы не обсуждаем пачку трансферов из Саудовской Аравии, а говорим о делах старушки Европы. «ПСЖ» практически избавился от звёздного трио Мбаппе (грезит о «Реале») – Неймар (грезит о «Барсе») – Месси (уехал в США) и принялся создавать новую атаку. Кажется, построена она будет на Дембеле и Гонсалу Рамуше. Усман уже согласился на контракт с парижским клубом и теперь осталось сторговаться с «Барселоной», которая считает унизительной компенсацию в 25 миллионов евро (ещё 25 достанутся Дембеле), прописанную в контракте француза.

А Гонсалу Рамуш уже представлен в качестве игрока «ПСЖ». Португальский проспект, сверкнувший на чемпионате мира хет-триком против Швейцарии, стоил очень дорого. 20 миллионов евро Париж отсыпал за годичную аренду, а выкуп форварда будет стоить ещё в 65+15 миллионов евро. «Бенфика» продолжает зарабатывать.

«Торино» и «Аталанта» усилились

Правда, усиление для «Торино» формальное, ведь Никола Влашич уже провёл прошлый сезона за туринских «быков». За 37 матчей хорват набрал 5+8 по системе гол+пас, но и эти цифры заставили действовать руководство «Торино». За экс-полузащитника ЦСКА «Вест Хэм» выручил 13 миллионов евро, напомним, покупали его англичане за 30. Никола Влашич теперь полноценный игрок «Торино», хорват подписал контракт на четыре года.

Как мы поняли, «Торино» потратил свой бюджет на Влашича и Антона Миранчука выкупать уже не будет. Печально, что и в Бергамо на россиянина не рассчитывают, и даже слухов о будущем очень мало. Появлялся вариант с «Салернитаной», но его быстро отмели итальянские СМИ. Пока Миранчук числится игроком «Аталанты», однако перспективы туманны. Пока же бергамаски усилились, приобрели форварда и опять же у «Вест Хэма». За 30 миллионов евро вернули в Италию Джанлуку Скамакку, который не заиграл в АПЛ.