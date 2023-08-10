Умяров признался, что хочет стать капитаном «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров назвал свою мечту в составе «красно-белых». Когда-то молодой футболист хочет получить статус основного капитана команды.

«Носить капитанскую повязку – это всегда большая честь для меня. Есть ли мечта стать постоянными капитаном «Спартака»? Конечно, есть», - рассуждает Умяров для «Спорт-Экспресса», добавив, что в прошлом году уже выходил с повязкой капитана на кубковый матч против «Крыльев Советов».

Напомним, что дебют Умярова за основной состав «Спартака» состоялся уже четыре года назад – в 2019 году. До начала текущего сезона футболист долго не играл из-за травмы, однако теперь он снова в строю.