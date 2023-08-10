Первый тренер Шатова: «Олег может вернуться в мини-футбол»

Первый тренер российского полузащитника Олега Шатова Олег Клешнин отреагировал на весть о том, что футболист решил приостановить профессиональную карьеру.

«В большом футболе ему уже сложновато. Но, если бы он вернулся в мини-футбол, мог еще лет пять поиграть. Хочется пожелать ему, чтобы в пути, который он выберет, пусть меньше чёрных полос будет», - цитирует Клешнина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Шатов приостановил свою карьеру для того, чтобы обучаться на футбольного тренера. Об этом в четверг заявил президент «Урала» Григорий Иванов.

Вернулся в «Урал» футболист зимой 2022 года, ранее выступал за такие клубы как «Анжи», «Зенит» и «Рубин».