​Караваев не поддерживает переход России в Азию

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев не поддерживает вариант с переходом РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Стоит сказать, что вариант с переходом в АФК активно обсуждался и продолжает обсуждаться. При этом нет гарантий, что такой переход позволит сборной России проводить официальные матчи, которых сейчас из-за санкций нет.

«Хотелось бы, конечно, остаться в Европе. Я очень хочу сыграть на чемпионате мира. Но, наверное, не любой ценой», - сказал Караваев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Как известно, в настоящий момент сборная России может проводить только товарищеские игры.