Динияр Билялетдинов: «Урал» – не подарок»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Уралом».

«Урал» – не подарок. Они никому не уступают в самоотдаче. Единственное, у «Урала» меньше мастерства, чем у «Спартака», но екатеринбуржцы неплохо используют стандарты», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги «Урал» - «Спартак» состоится завтра, 11 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате.

Стоит отметить, что «Спартак» не может обыграть «Урал» на протяжении последних трех встреч.