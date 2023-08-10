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Динияр Билялетдинов: «Урал» – не подарок»

10 Августа 2023 • 18:36 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 22 ч. 41 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Уралом».

«Урал» – не подарок. Они никому не уступают в самоотдаче. Единственное, у «Урала» меньше мастерства, чем у «Спартака», но екатеринбуржцы неплохо используют стандарты», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги «Урал» - «Спартак» состоится завтра, 11 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате.

Стоит отметить, что «Спартак» не может обыграть «Урал» на протяжении последних трех встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Динияр Билялетдинов
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