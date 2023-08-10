​В «Локомотиве» оценили перспективы Дзюбы

Дмитрий Ульянов, который занимает должность спортивного директора «Локомотива», оценил перспективы Артёма Дзюбы. Ульянов ответил на вопрос, переживает ли форвард очередной закат перед восходом.

«Я не могу сказать, закат это или восход. Всё нормально. Артём тренируется, выполняет установки главного тренера. Он ещё своё покажет», - сказал Ульянов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В четырёх матчах сезона 2023/2024 Артём Дзюба, которому скоро исполнится 35 лет, смог забить только один гол.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 12 августа, - против «Крыльев Советов».