Алексей Попов считает, что «Рубину» лучше уволить Рахимова

Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о работе главного тренера казанской команды Рашида Рахимова.

«Рубин» хорошо действует, но в атаке ничего особого не получается сделать у команды. Так, кстати, было у Рахимова и в «Амкаре». Чем быстрее клуб снимет этого тренера, тем быстрее у «Рубина» дела наладятся», — заявил Попов Betonmobile.

Эксперт считает, что по эмоциям Рахимова видно отсутствие позитивного настроя, он всегда говорит о плохой игре футболистов, но не рассказывает, как нужно дальше действовать.

«Рубин» набрал два очка в трех турах чемпионата России и занимает 13-е место. Следующим соперником команды Рахимова станет «Ростов» (12 августа).