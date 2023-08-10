Молодой игрок «Ростова» назвал причину неудач своего клуба

Молодой игрок «Ростова» Данила Сухомлинов связал последние неудачи своего клуба с потерей важного игрока обороны – Максима Осипенко.

«Макс — высококвалифицированный футболист, один из лучших защитников в России. Да, возможно, именно его нам не хватает», - цитирует Сухомлинова «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» не может победить в трёх последних официальных матчах. Во втором туре РПЛ дончане сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), затем в туре третьем разгромно проиграли «Крыльям Советов» (1:5). А на текущей неделе в Кубке России проиграли на выезде «Уралу» - 0:1.