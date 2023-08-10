Оганесян: «С каждым матчем «Оренбург» будет только прогрессировать»

Молодой форвард «Оренбурга» Степан Оганесян уверен, что вчерашняя победа в игре Кубка России была только началом успеха уральского клуба в недавно стартовавшем сезоне.

«Понятно, что мы пережили череду неудачных игр, но так бывает, это футбол, всё случается. Полагаю, что теперь с каждым матчем будем прогрессировать и играть намного лучше», - цитирует Оганесяна «Матч ТВ».

Напомним, в среду «Оренбург» одержал при Ярошике первую победу в официальном матче нового сезона. Южноуральцы дома обыграли «Сочи» на групповой стадии Кубка России – 2:0. Ранее у команды были три поражения и одна ничья – с казанским «Рубином» во втором туре сезона РПЛ.