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Кудряшов уже хочет остаться в «Факеле» на будущий сезон

10 Августа 2023 • 17:48 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Летний возрастной новичок воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов уже выразил желание остаться в своей команде на будущий сезон. Напомним, что текущий контракт связывает Кудряшова с воронежцами лишь на сезон нынешний.

«Хочется выполнить задачу на сезон, и чтобы болельщики в Воронеже меня запомнили. Хочу быть не человеком, кто где‑то поиграл и пришел в клуб доигрывать, хочу оставить хорошие воспоминания о себе», - сказал защитник пресс-службе РПЛ.

Этим летом Кудряшов покинул Турцию, в которой выступал за местный «Антальяспор» три года карьеры.

«Хочу, чтобы этот год был удачным. Если он будет удачным, а я верю в это – на следующий год хотел бы остаться здесь», - добавил футболист.
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Евро-Футбол.Ру,
Факел Фёдор Кудряшов
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