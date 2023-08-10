Кудряшов уже хочет остаться в «Факеле» на будущий сезон

Летний возрастной новичок воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов уже выразил желание остаться в своей команде на будущий сезон. Напомним, что текущий контракт связывает Кудряшова с воронежцами лишь на сезон нынешний.

«Хочется выполнить задачу на сезон, и чтобы болельщики в Воронеже меня запомнили. Хочу быть не человеком, кто где‑то поиграл и пришел в клуб доигрывать, хочу оставить хорошие воспоминания о себе», - сказал защитник пресс-службе РПЛ.

Этим летом Кудряшов покинул Турцию, в которой выступал за местный «Антальяспор» три года карьеры.

«Хочу, чтобы этот год был удачным. Если он будет удачным, а я верю в это – на следующий год хотел бы остаться здесь», - добавил футболист.