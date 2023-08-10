Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Дугласа Сантоса рассказал о цели футболиста в текущем сезоне

10 Августа 2023 • 17:24 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Тьяго Фрейтас, агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, высказался о том, что футболист провёл 150 матчей в составе санкт-петербургской команды.

«Для Дугласа каждый матч имеет значение. Важнее, что будет дальше, а не те матчи, которые были. Цель в этом сезоне остается той же, что и в предыдущем — сыграть все матчи за «Зенит» в сезоне», — цитирует Фрейтаса «Чемпионат».

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне 29-летний бразилец принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и отметился одной голевой передачей.

Действующий трудовой договор защитника с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сантоса в 18 миллионов евро.

Дуглас Сантос провёл 150 матчей за «Зенит»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос Тьяго Фрейтас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ФАКЕЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.08.23 в 18:00
Урал Урал
Спартак Москва Спартак Москва
3.70 3.70 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Августа
19:08 · Россия. Премьер-лига
​Айртон не жалеет об уходе из «Спартака» - агент
19:02 · Россия. Премьер-лига
Классен — о календаре: «У «Спартака» много игроков, поэтому проблемой это точно не будет»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Божович рассказал, почему Йоканович провалился в «Динамо»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Умяров признался, что хочет стать капитаном «Спартака»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Шатова: «Олег может вернуться в мини-футбол»
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Караваев не поддерживает переход России в Азию 1
18:37 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «У Норманна просто появился повод, чтобы разорвать контракт»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Урал» – не подарок»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — об отъезде Норманна из «Динамо»: «Поступил не очень красиво»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Норманну не хватает человеческих качеств»
18:26 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» оценили перспективы Дзюбы
18:20 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов считает, что «Рубину» лучше уволить Рахимова
18:19 · Кубок России
Деменко: «Последние матчи Кубка России подарили много радости всем, кто их смотрел»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Молодой игрок «Ростова» назвал причину неудач своего клуба
18:02 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «У «Динамо» уже видна рука тренера»
Все новости
Рекомендуем