Агент Дугласа Сантоса рассказал о цели футболиста в текущем сезоне

Тьяго Фрейтас, агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, высказался о том, что футболист провёл 150 матчей в составе санкт-петербургской команды.

«Для Дугласа каждый матч имеет значение. Важнее, что будет дальше, а не те матчи, которые были. Цель в этом сезоне остается той же, что и в предыдущем — сыграть все матчи за «Зенит» в сезоне», — цитирует Фрейтаса «Чемпионат».

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне 29-летний бразилец принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и отметился одной голевой передачей.

Действующий трудовой договор защитника с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сантоса в 18 миллионов евро.

Дуглас Сантос провёл 150 матчей за «Зенит»