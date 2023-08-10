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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов: «Факел» постарается сделать ещё одно чудо в этом сезоне»

10 Августа 2023 • 17:17 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов ответил на вопрос о предстоящем матче с «Зенитом».

«Возможно ли зацепить очки в Питере? Ничего не буду говорить об этом. Мы в прошлом сезоне совершили маленькое чудо, сохранили место в РПЛ и постараемся сделать еще одно чудо в этом сезоне», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

«Факел» проиграл все три матча в текущем сезоне Российской премьер-лиги и занимает последнее место в турнирной таблице. Отметим, что команда Вадима Евсеева — это единственный коллектив, не сумевший набрать очки в РПЛ.

Матч четвертого тура чемпионата России «Зенит» - «Факел» пройдет 13 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Самедов
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