Самедов: «Факел» постарается сделать ещё одно чудо в этом сезоне»

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов ответил на вопрос о предстоящем матче с «Зенитом».

«Возможно ли зацепить очки в Питере? Ничего не буду говорить об этом. Мы в прошлом сезоне совершили маленькое чудо, сохранили место в РПЛ и постараемся сделать еще одно чудо в этом сезоне», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

«Факел» проиграл все три матча в текущем сезоне Российской премьер-лиги и занимает последнее место в турнирной таблице. Отметим, что команда Вадима Евсеева — это единственный коллектив, не сумевший набрать очки в РПЛ.

Матч четвертого тура чемпионата России «Зенит» - «Факел» пройдет 13 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по мск.