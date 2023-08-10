Квеквескири озвучил цель «Факела»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о целях команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Нас ждет самый конкурентный чемпионат за последние годы? Думаю, да. Нас ждет очень интересный чемпионат. И вверху таблицы, и внизу. Наша цель — остаться в РПЛ без стыковых матчей», — приводит слова опорного хавбека «РБ Спорт».

В текущем сезоне 33-летний Квеквескири принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

После трех туров «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Вадима Евсеева пока не смогла набрать ни одного очка.