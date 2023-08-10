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Адамов признался, что ему было неприятно от того, что «Зенит» предпочёл ему Марио Фернандеса

10 Августа 2023 • 16:57 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, выступающий сейчас за «Оренбург» на правах аренды, признался, что испытал негативные эмоции после того, как петербургский клуб предпочёл ему Марио Фернандеса.  

«Не могу сказать, что обидно, но неприятно. Но это футбол. Я уважаю решение клуба. Но вместе с этим считаю, что я принял правильное решение перейти в «Оренбург», — цитирует Адамова «Матч ТВ».

Также 23-летний Адамов подчеркнул, что он никому никогда ещё не уступал.

Напомним, Адамов перешёл в «Зенит» в январе 2022 года из «Урала» за 5 миллионов евро. За «сине-бело-голубых» защитник провёл в общей сложности 21 матч, отметившись двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес Оренбург Арсен Адамов
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