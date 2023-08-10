Мерих Тюркер, агент вингера «Сабаха» Джой-Ленс Микельса, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе своего клиента в один из российских клубов.

«К моему клиенту есть большой интерес от других клубов, это правда, но из РПЛ к нам никто не обращался. Было бы ему интересно поиграть в России? Почему нет, это сильная лига», — сказал Тюркер.

Ранее сообщалось, что к 29-летнему вингеру «Сабаха» проявляют интерес два клуба из РПЛ.

Немецкий футболист защищает цвета азербайджанского «Сабаха» с лета 2021 года. В общей сложности в составе этого клуба вингер успел провести 69 матчей, забить 33 гола и отдать 20 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Микельса в 900 тысяч евро.