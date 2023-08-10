Белоус — о травме Андрея Мостового: «У «Зенита» большой состав, не надо никого покупать»

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус ответил на вопрос, стоит ли «Зениту» покупать нового игрока из-за повреждения нападающего команды Андрея Мостового.

Напомним, 25-летний футболист получил травму в матче третьего тура чемпионата России с «Динамо» (2:3) и пропустит один месяц.

«У «Зенита» достаточно большой состав. Команда не играет в европейских кубках. Мостового есть, кем заменить. Не надо никого покупать», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

В текущем сезоне вингер появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Следующий поединок «Зенит» проведет 13 августа с «Факелом». Игра четвертого тура Российской премьер-лиги должна стартовать в 17:30 по московскому времени.