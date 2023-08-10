​Дуглас Сантос провёл 150 матчей за «Зенит»

Защитнику Дугласу Сантосу покорилась отметка в 150 матчей за «Зенит». На этот факт обращает внимание пресс-служба питерского клуба. Юбилейным для Сантоса стал кубковый матч против «Крыльев Советов», в котором «сине-бело-голубые» победили с минимальным счётом 1:0.

В 150 матчах за «Зенит» Дуглас Сантос забил четыре гола и отдал 27 результативных передач на партнёров. Бразилец выступает за питерцев с лета 2019 года после трансфера из немецкого «Гамбурга».

Ближайший матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 13 августа, - против «Факела» на своём поле в четвёртом туре Премьер-лиги.