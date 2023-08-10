Агент: «Нет никаких предложений из России, этот сезон Обрадович проведёт в «Яворе»

Младен Ратковица, агент защитника «Явора» Милана Обрадовича, сообщил, что текущий сезон 23-летний футболист проведёт в своём нынешнем клубе и не переедет в Россию.

«Нет никаких предложений и вариантов из России в данный момент. Этот сезон Обрадович проведёт в «Яворе», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Обрадович провёл за «Явор» два матча и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает сербского игрока в 400 тысяч евро.

После трёх туров РПЛ турнирную таблицу делят между собой «Спартак» и «Краснодар», набравшие по девять очков. Четвёртый тур чемпионата России стартует уже завтра, 11 августа, матчем между «красно-белыми» и «Уралом». Начало — в 18:00 по московскому времени.