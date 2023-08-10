Самедов: «У «Факела» нет другого выхода, кроме как биться в каждом матче»

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов поделился мнением о результатах команды на старте нового сезона.

«Мы знаем все трудности, но хотим набирать очки. С ЦСКА показали свой характер и потенциал. Нам предстоит мегатрудный матч в Питере, но у нас нет другого выхода, кроме как биться в каждом матче», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

«Факел» одержал победу над ЦСКА в матче второго тура группового этапа Кубка России, игра завершилась со счетом 2:0. Следующий матч «Факел» проведет 13 августа против «Зенита». Начало поединка четвертого тура РПЛ запланировано на 17:30 по мск.

Стоит сказать, что «Факел» — единственный клуб, который пока не добыл очки в чемпионате России.