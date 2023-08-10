Защитник «Ахмата» Богосавац восстановится к матчу с «Оренбургом»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац, в настоящий момент восстанавливающийся от травмы, вернётся в строй к матчу пятого тура РПЛ против «Оренбурга».

По информации издания «РБ Спорт», 26-летний футболист близок к полному восстановлению и уже на этой неделе вернётся к тренировкам в общей группе.

Матч «Ахмат» — «Оренбург» состоится 20 августа в Грозном. В ближайшем же четвёртом туре российского чемпионата «Ахмат» встретится с «Пари НН» 14 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне Богосавац провёл за «Ахмат» 29 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.