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Деменко: «Если убрать Сперцяна и Кордобу, то будет совсем другой «Краснодар» эксклюзив

10 Августа 2023 • 19:00 Комментировать

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что у команды слишком ограниченный состав.

«Интересный очень тренер, у него есть своя какая-то концепция. Мы привыкли, что «Краснодар» играет в атакующий футбол, но и на результат пытаются во многом сыграть. Всё-таки Ивич добавляет порядок в обороне, но опять же если бы у Ивича был более разнообразный состав типа «Зенита» или «Спартака», то была бы в команде более серьёзная конкуренция. Потому что сейчас Сперцяна убрать и Кордобу, это же совсем другой будет «Краснодар», — сказал Деменко.

9 августа «Краснодар» в матче второго тура Пути РПЛ Кубка России проиграл на выезде «Динамо» со счётом 3:4. В группе D команда Владимира Ивича замыкает квартет с двумя поражениями. Лидирует в группе «Спартак» (6), вторым идёт «Динамо» (4) и на третьем месте – «Пари НН» (2).


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кубок России Максим Деменко РПЛ Джон Кордоба Эдуард Сперцян
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