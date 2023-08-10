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​Названа возможная зарплата Дзаньоло в «Зените»

10 Августа 2023 • 15:55 Комментировать (1)

В прессе продолжает появляться информация о возможном трансфере Николо Дзаньоло из «Галатасарая» в «Зенит». Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, питерский клуб готов заплатить за 24-летнего итальянца 35 миллионов евро. Самому Дзаньоло «сине-бело-голубые» готовы предложить 9 миллионов евро в год в качестве зарплаты.

Отмечается, что интерес к Николо Дзаньоло также проявляют «Астон Вилла», «Фиорентина» и клубы из Саудовской Аравии.

Ранее в «Зените» информацию о начале переговорного процесса по летнему трансферу Николо Дзаньоло опровергали.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 13 августа – против «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Зенит Николо Дзаньоло трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Августа 2023 в 16:30
ай этот пабитый хрусталь пачти ничево не стоит.. потратить кучу бабла а в резалте патеряц ышо больше.. впрочем тута увесь бызныс так пастроин.. усе-таки ильф-и-петроф были хениальны - типа, он исчез с мухосранска без штанов но ускоре выплал в сталице в кастюмчеге от бриони.. а как па-друхому абъясниць.. А-ха-ха-ха! )))
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