​Названа возможная зарплата Дзаньоло в «Зените»

В прессе продолжает появляться информация о возможном трансфере Николо Дзаньоло из «Галатасарая» в «Зенит». Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, питерский клуб готов заплатить за 24-летнего итальянца 35 миллионов евро. Самому Дзаньоло «сине-бело-голубые» готовы предложить 9 миллионов евро в год в качестве зарплаты.

Отмечается, что интерес к Николо Дзаньоло также проявляют «Астон Вилла», «Фиорентина» и клубы из Саудовской Аравии.

Ранее в «Зените» информацию о начале переговорного процесса по летнему трансферу Николо Дзаньоло опровергали.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 13 августа – против «Факела».