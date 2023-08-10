​«Зенит» назвал сроки восстановления Мостового

Атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой травмировался в недавней игре Премьер-лиги против «Динамо». Питерский клуб рассказал об итогах обследования, которое прошёл 25-летний футболист. У Мостового выявили повреждение мышц бедра. На восстановление футболисту понадобится около четырёх недель. Таким образом, снова выйти на поле Андрей сможет в сентябре.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 13 августа. Команда Сергея Семака будет играть против «Факела» на своём поле.

Добавим, что после трёх туров Премьер-лиги «Зенит» имеет четыре очка в своём активе.