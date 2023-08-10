Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Гойкович на этот сезон останется в «Оренбурге»

10 Августа 2023 • 14:49 Комментировать
Оренбург
...
Краснодар
1 2.95 X 3.80 2 2.20
12.08 17:30

Ромео Филипович, агент защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича, высказался о будущем боснийского футболиста.

«Гойкович на этот сезон останется в «Оренбурге», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Гойкович присоединился к «Оренбургу» осенью 2020 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провёл за южноуральскую команду четыре игры, не отметившись в них результативными действиями. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до середины 2024 года.

В трёх турах РПЛ «Оренбург» набрал одно очко и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда Гойковича проведёт 12 августа против «Краснодара». Начало — в 17:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович Ромео Филипович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ КРАСНОДАР
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Личка рассказал о состоянии Гладышева
15:18 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о возможном подписании Карраскаля
15:04 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Про Личку пока рано говорить, давайте посмотрим минимум восемь-десять игр»
15:02 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» назвал сроки восстановления Мостового
14:49 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Гойкович на этот сезон останется в «Оренбурге»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Лучше бы Слуцкий тренировал Дзюбу»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова сообщил, что защитник «Зенита» пропустит игру с «Факелом»
14:06 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» и «Црвена Звезда» не могут согласовать трансфер Дркушича
13:58 · Россия. Премьер-лига
​Суд оштрафовал «Зенит»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Спартак» ждёт очень сложный матч с «Уралом»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Урала» Шатов решил приостановить карьеру
13:20 · Россия. Премьер-лига
Олусегун прокомментировал поражение «Краснодара» от «Динамо»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о Чалове: «У него есть все качества, чтобы преуспеть в европейском футболе»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Ивахнов: «ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне»
13:08 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Безбородов снова остался без работы в туре РПЛ
Все новости
Рекомендуем