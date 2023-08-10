Агент: «Гойкович на этот сезон останется в «Оренбурге»

Ромео Филипович, агент защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича, высказался о будущем боснийского футболиста.

«Гойкович на этот сезон останется в «Оренбурге», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Гойкович присоединился к «Оренбургу» осенью 2020 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провёл за южноуральскую команду четыре игры, не отметившись в них результативными действиями. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до середины 2024 года.

В трёх турах РПЛ «Оренбург» набрал одно очко и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда Гойковича проведёт 12 августа против «Краснодара». Начало — в 17:30 по московскому времени.