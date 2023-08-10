Божович: «Лучше бы Слуцкий тренировал Дзюбу»

Известный черногорский тренер Миодраг Божович рассказал, как отреагировал бы на популярное видео с участием нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, если бы сам тренировал футболиста.

«Не знаю. Я их шоу не смотрел по ТВ. Лучше бы Слуцкий тренировал Дзюбу, ха-ха!» — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

Божович известен по работе в таких командах, как «Амкар», «Динамо», «Локомотив», «Крылья Советов», «Ростов» и тульский «Арсенал». В настоящий момент 55-летний специалист находится без клуба.

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» четыре матча, в которых забил один гол.