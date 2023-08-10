Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Факела» в Кубке России.

- В чем причины поражения от «Факела»?

- В недонастрое. Команда приложила максимум усилий в конце, но это не помогло. Плюс очень мало создала моментов. А если и создала, то, как Заболотный, не забила. Сзади тоже обнаружилась некая вальяжность. Надо отдать должное «Факелу». Он старался. Выбрал оборонительную тактику и игру на контратаках, которая принесли ему результат.

- Может, после убедительной победы над «Локомотивом» «армейцы» решили, что теперь им любой соперник по силам?

- Конечно. «Факел» потерпел три поражения и находился не в лучших морально-психологических кондициях. Три проигрыша довлеют. А ЦСКА после уверенной победы подумал, что выйдет и разорвет «Факел». Но не нашлось мастерства, за счет которого можно было переломить игру. Но Чалов не так был заметен. И вообще, как я сказал, моменты создавались с большим трудом. Не было пять штанг и десять перекладин, или чтобы вратарь постоянно выручал. Да, хозяева контролировали игру, имели территориальное преимущество, но никак не могли это реализовать. Проблема в нападении вырисовывается в очередной раз.

- Почему резервисты, которые получили шанс проявить себя, им не пользуются? Мы видели, как играли запасные футболисты «Спартака» с «Пари НН». Мелешин забил. Пруцев и Классеном тоже.

- У «Спартака», когда играла молодежь, счет был 3:4. Пока не вышли футболисты основного состава и не переломили в конце счет в свою пользу.

- Это да, но они забивали.

- В ЦСКА тоже парни проявляют себя, как во встрече с «Оренбургом». Но молодежи свойственна нестабильность. Один матч они могут сыграть хорошо, а затем два провалить. Им нужна постоянная практика. Если ее нет, показать свой максимум тяжело. У нас в свое время был дубль. Сейчас его нет. А выходить от случая к случаю и здорово играть - нереально. Сегодня игра пошла, а завтра не нет.

- Заболотному после матча пришлось извиняться перед партнерами за свой промах при счете 0:0. Как форвард такого уровня может не забить такой мяч?

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- Это психология. Идет неуверенность в своих силах. Вот Чалов, когда забивает, чувствует себя хорошо и эмоционально, и физически. А у Заболотного наоборот. Есть моменты в каждом матче, но он не забивает. Так бывает у форвардов. Надо через тренировки долбить эти моменты, пока не прорвется. Понятно, что ЦСКА нужен конкурент Чалову. Если у Федора игра не пошла, чтобы кто-то взял ее на себя. Пока ни Заболотный, ни Гайч не могут этого сделать.

- Есть такая тенденция, что когда ЦСКА пропускает первым, он редко спасает матчи. О чем это говорит? У команды нет характера?

- Да характер есть. В конце двигались. Тот же Мойзес чуть не наиграл на удаление, когда была стычка. Просто идет нервозность, не хватает мастерства. Когда ты владеешь инициативой и не можешь ее реализовать, потому что нет людей, которые остро открываются, отдают необходимые передачи, исполняют, это сказывается. Вчера сколько было передач с флангов? А игроки стоят и совсем не двигаются. Они не набегают, а стоят и ждут передач. Надо двигаться, открываться, замыкать пасы.

- Сейчас многие команды сетуют на сложный календарь, в том числе и ЦСКА. Для вас это служит оправданием?

- Мы еще в советское время играли в Первой лиге, и там такой же график был, через два дня на третий или через три на четвертый, если на выезде матч. Как-то мы играли. Понятно, что где-то спад наступал, где-то что-то. И тут уже проявляется мастерство тренера и медперсонала. Сейчас есть много препаратов и оборудования, которые позволяют быстро восстановиться. И потом ребята сами говорят, что лучше играть, чем тренироваться. Как я сказал, надо делать дубли, как было раньше. Вот где травмированным восстанавливаться? Тому же Дивееву?

- Только на тренировках.

- Вот он начинает восстанавливаться, и ему необходима игровая практика. Он должен через дубль ее набирать. Плюс молодежь рядом с таким футболистом получает необходимый опыт – это подсказ, страховка. Из-за этого ребята будут расти. Надо возвращаться к тому, что было хорошо и приносило результат. Единственное, возрастают затраты. Но посмотрите, за какие деньги мы покупаем футболистов. Если вырастет в дубле парень – его можно продать, или это будет игрок для основного состав. А если их два-три? Это может окупить затраты.

Елена Григорьевская