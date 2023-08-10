Агент Чистякова сообщил, что защитник «Зенита» пропустит игру с «Факелом»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, сообщил, что футболист пропустит матч четвёртого тура РПЛ против «Факела» из-за травмы.

«Он не до конца восстановился после травмы. Чистяков себя чувствует намного лучше, но вы понимаете, что ни у кого нет желания выйти и усугубить травму. Поэтому лучше до конца долечиться», — цитирует Талаева Metaratings.

Напомним, Чистяков получил травму в матче второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1), из-за чего был заменён уже на 17-й минуте встречи.

Матч «Зенит» — «Факел» состоится 13 августа в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.